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Сегодня, 21:37

Загитова показала, как готовит стейки из семги в халатике

Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Девушка показала, как готовит стейки из семги.

Подписчики оценили пост спортсменки:

«Ого, ничего себе»,

«Умничка»,

«Повезет же с женой кому-то»,

«Хорошая хозяйка».

Ранее Загитова показала видео, как готовит кабачки.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Алина Загитова
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