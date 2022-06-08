Загитова показала, как готовит стейки из семги в халатике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.
Девушка показала, как готовит стейки из семги.
Подписчики оценили пост спортсменки:
«Ого, ничего себе»,
«Умничка»,
«Повезет же с женой кому-то»,
«Хорошая хозяйка».
Ранее Загитова показала видео, как готовит кабачки.
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
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