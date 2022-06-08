Загитова показала, как готовит стейки из семги в халатике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Девушка показала, как готовит стейки из семги.

Подписчики оценили пост спортсменки:

«Ого, ничего себе»,

«Умничка»,

«Повезет же с женой кому-то»,

«Хорошая хозяйка».

Ранее Загитова показала видео, как готовит кабачки.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.