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Сегодня, 19:55

«Загорелые бублики». Фигуристка Нугуманова показала фото в леопардовом купальнике

Фигуристка Нугуманова показала фото в купальнике
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своей соцсети показала новые фотографии с отдыха в Дубае. Девушка опубликовала снимки в леопардовом купальнике.

«В этот раз особенно понравилось в Дубае», — подписала фото спортсменка.

Елизавета Нугуманова. Фото Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Соцсети
Елизавета Нугуманова. Фото Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Соцсети

Подписчики Нугумановой отреагировали на ее новый пост:

«Загорелые бублики».

«Бамбнулись».

«Лиза, фигура супер».

«Лизонька , ты очень красивая девушка».

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.

Елизавета Нугуманова
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