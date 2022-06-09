«Загорелые бублики». Фигуристка Нугуманова показала фото в леопардовом купальнике
Фигуристка Нугуманова показала фото в купальнике
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своей соцсети показала новые фотографии с отдыха в Дубае. Девушка опубликовала снимки в леопардовом купальнике.
«В этот раз особенно понравилось в Дубае», — подписала фото спортсменка.
Елизавета Нугуманова.
Соцсети
Елизавета Нугуманова.
Соцсети
Подписчики Нугумановой отреагировали на ее новый пост:
«Загорелые бублики».
«Бамбнулись».
«Лиза, фигура супер».
«Лизонька , ты очень красивая девушка».
Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.
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