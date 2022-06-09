«Загорелые бублики». Фигуристка Нугуманова показала фото в леопардовом купальнике

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своей соцсети показала новые фотографии с отдыха в Дубае. Девушка опубликовала снимки в леопардовом купальнике.

«В этот раз особенно понравилось в Дубае», — подписала фото спортсменка.

Елизавета Нугуманова. Соцсети

Елизавета Нугуманова. Соцсети

Подписчики Нугумановой отреагировали на ее новый пост:

«Загорелые бублики».

«Бамбнулись».

«Лиза, фигура супер».

«Лизонька , ты очень красивая девушка».

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.