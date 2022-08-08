Девушка Неймара сфотографировала себя в стрингах
Девушка Неймара Бруна Бьянкарди опубликовала откровенное фото в своих соцсетях. Возлюбленная футболиста показала снимок в черном нижнем белье.
Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети
Подписчики девушки отреагировали на ее фото:
«Вау! Потрясающая».
«Какие формы, очень красивая».
«Невероятная красотка!»
27-летняя бразильянка является моделью и блогером с почти 2 миллионами подисчиков. Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Впервые вместе они появились на публике зимой. Позже девушка стала посещать игры бразильца в чемпионате Франции.
Новости