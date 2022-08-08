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Сегодня, 13:34

Девушка Неймара сфотографировала себя в стрингах

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети

Девушка Неймара Бруна Бьянкарди опубликовала откровенное фото в своих соцсетях. Возлюбленная футболиста показала снимок в черном нижнем белье.

Бруна Бьянкарди. Фото Соцсети
Бруна Бьянкарди.
Фото Соцсети

Подписчики девушки отреагировали на ее фото:

«Вау! Потрясающая».

«Какие формы, очень красивая».

«Невероятная красотка!»

27-летняя бразильянка является моделью и блогером с почти 2 миллионами подисчиков. Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Впервые вместе они появились на публике зимой. Позже девушка стала посещать игры бразильца в чемпионате Франции.

Неймар Сантос
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