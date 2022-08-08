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Сегодня, 09:55

«Уф, ну и губки». Севастьянова в белом платье обрадовала своих поклонников

Каролина Севастьянова опубликовала фото в облегающем вечернем платье
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в своих социальных сетях.

Девушка выложила несколько снимков в белом вечернем платье с разрезом на ноге.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Подписчики экс-спортсменки в комментариях оценили ее образ:

«Ну что за божественная красотка. Микс Натали Портман и Джоли».

«Каролина, вам очень идет этот образ».

«Вау! Божественна».

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы.

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