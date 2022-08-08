«Уф, ну и губки». Севастьянова в белом платье обрадовала своих поклонников
Каролина Севастьянова опубликовала фото в облегающем вечернем платье
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в своих социальных сетях.
Девушка выложила несколько снимков в белом вечернем платье с разрезом на ноге.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Подписчики экс-спортсменки в комментариях оценили ее образ:
«Ну что за божественная красотка. Микс Натали Портман и Джоли».
«Каролина, вам очень идет этот образ».
«Вау! Божественна».
Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы.
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