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«Вот это помидорки». Бывшая жена Кокорина выложила фото в обтягивающем платье

Дарья Валитова опубликовала новое фото в социальных сетях
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Социальные сети.
Дарья Валитова.
Фото Социальные сети.
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Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Дарья Валитова. Фото Социальные сети.
Дарья Валитова.
Социальные сети.

Подписчики оценили образ Валитовой: «Дарья, вы как всегда огонь», «Красотка», «Идеальная».

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

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