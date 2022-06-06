«Вот это помидорки». Бывшая жена Кокорина выложила фото в обтягивающем платье
Дарья Валитова опубликовала новое фото в социальных сетях
Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.
Дарья Валитова.
Социальные сети.
Подписчики оценили образ Валитовой: «Дарья, вы как всегда огонь», «Красотка», «Идеальная».
Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.
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