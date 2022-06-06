Медведева продолжает удивлять: показала хищный взгляд в необычной одежде
Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. 22-летняя спортсменка показала подписчикам фотосессию в стильном образе.
На снимках Медведева позирует в стильном костюме на фоне книг. Девушка представлена в серьезном и задумчивом образе.
Евгения Медведева.
Соцсети
Евгения Медведева.
Соцсети
«Я бы в такую библиотеку ходила каждый день».
«Ну какая красавица, ради этого и в библиотеку можно ходить».
«Богиня, лучше всех».
«Новые фотографии Мед-тян слишком потрясающие».
Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды побеждала на чемпионате Европы (2016, 2017).
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