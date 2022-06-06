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Сегодня, 10:05

Медведева продолжает удивлять: показала хищный взгляд в необычной одежде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
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Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. 22-летняя спортсменка показала подписчикам фотосессию в стильном образе.

На снимках Медведева позирует в стильном костюме на фоне книг. Девушка представлена в серьезном и задумчивом образе.

Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Соцсети
Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Соцсети

«Я бы в такую библиотеку ходила каждый день».

«Ну какая красавица, ради этого и в библиотеку можно ходить».

«Богиня, лучше всех».

«Новые фотографии Мед-тян слишком потрясающие».

Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды побеждала на чемпионате Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева
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