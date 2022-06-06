Медведева продолжает удивлять: показала хищный взгляд в необычной одежде

Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. 22-летняя спортсменка показала подписчикам фотосессию в стильном образе.

На снимках Медведева позирует в стильном костюме на фоне книг. Девушка представлена в серьезном и задумчивом образе.

Евгения Медведева. Соцсети

Евгения Медведева. Соцсети

«Я бы в такую библиотеку ходила каждый день».

«Ну какая красавица, ради этого и в библиотеку можно ходить».

«Богиня, лучше всех».

«Новые фотографии Мед-тян слишком потрясающие».