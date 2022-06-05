«Вот это пельмешки»: гимнастка Севастьянова выложила фото в нежном платье
Гимнастка Севастьянова выложила фото в летнем платье
Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.
Спортсменка выложила снимок в летнем платье в горошек.
«Мне определенно нужно больше фотографий», — подписала публикацию Севастьянова.
Каролина Севастьянова.
Соцсети Каролины Севастьяновой
Подписчики гимнастки оценили новый пост спортсменки:
«Самая прекрасная женщина в мире!»
«Очаровательная девушка»
«Вот это пельмешки»
«Красота неимоверная!»
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка Лондона-2012 в групповом многоборье.
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