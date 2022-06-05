«Вот это пельмешки»: гимнастка Севастьянова выложила фото в нежном платье

Гимнастка Севастьянова выложила фото в летнем платье

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Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила снимок в летнем платье в горошек.

«Мне определенно нужно больше фотографий», — подписала публикацию Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Соцсети Каролины Севастьяновой

Подписчики гимнастки оценили новый пост спортсменки:

«Самая прекрасная женщина в мире!»

«Очаровательная девушка»

«Вот это пельмешки»

«Красота неимоверная!»

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка Лондона-2012 в групповом многоборье.