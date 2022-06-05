Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 19:41

«Вот это пельмешки»: гимнастка Севастьянова выложила фото в нежном платье

Гимнастка Севастьянова выложила фото в летнем платье
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети Каролины Севастьяновой

Гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото у себя в соцсетях.

Спортсменка выложила снимок в летнем платье в горошек.

«Мне определенно нужно больше фотографий», — подписала публикацию Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети Каролины Севастьяновой
Каролина Севастьянова.
Соцсети Каролины Севастьяновой

Подписчики гимнастки оценили новый пост спортсменки:

«Самая прекрасная женщина в мире!»

«Очаровательная девушка»

«Вот это пельмешки»

«Красота неимоверная!»

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка Лондона-2012 в групповом многоборье.

7
1
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналистка, которую просили показать грудь, выложила фото тренировки в крошечном бикини
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости