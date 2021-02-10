Бузова хочет спеть гимн России на Олимпиаде или чемпионате мира

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что хочет исполнить гимн России во время крупного события. К их числу девушка отнесла Парад Победы, а также Олимпиаду и чемпионат мира.

«Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно, чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине. Когда в мире многие желают нам и нашей стране зла, публично запрещают спортсменам представлять защищать наш флаг, не признают наши достижения — мне не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь и люблю Россию. Мы самодостаточная и независимая страна, стали такой за последние 20 лет, а нас пытаются обратно вернуть в период пресмыкательства, долгов и зависти всему иностранному, давят морально. У меня есть вы, мои родители и близкие, моя страна. Я с вами, и за вас буду всегда!» — написала Бузова в Instagram.

17 декабря 2020 года CAS из-за нарушений антидопинговых правил среди прочих санкций утвердил запрет на исполнение государственного гимна России на крупных соренованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира до 16 декабря 2022 года. Также спортсменам и членам команд нельзя использовать другие символы РФ.

На чемпионате мира по биатлону в случае побед россиян будет играть гимн Международного союза биатлонистов. В качестве альтернативы гимнам федераций рассматривается вариант исполнения песни «Катюша» — в частности, на чемпионате мира по хоккею. 10 февраля Международный союз конькобежцев утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.