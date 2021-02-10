Девушка Роналду Джорджина показала видео с открытым купальником в районе груди
20:27
Испанская модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram видео в откровенном купальнике от популярного итальянского бренда.
Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо нее, Роналду воспитывает еще троих детей — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.
8 февраля стало известно, что пара помогла с лечением семилетнего португальского мальчика, страдающего от рака.
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