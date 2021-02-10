  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Девушка Роналду Джорджина показала видео с открытым купальником в районе груди

20:27
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram
Теги:

Испанская модель Джорджина Родригес, невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила в Instagram видео в откровенном купальнике от популярного итальянского бренда.

Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина. Помимо нее, Роналду воспитывает еще троих детей — Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

8 февраля стало известно, что пара помогла с лечением семилетнего португальского мальчика, страдающего от рака.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир