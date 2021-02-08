Семенович ответила на вопрос, считает ли себя легендарной спортсменкой

Популярная певица Анна Семенович ответила на вопросы подписчиков в Instagram. В частности, она снова прокомментировала недавние высказывания экс-футболиста сборной России Владимира Быстрова.

Быстров в интервью «СЭ» 4 февраля вспомнил карьеру Семенович в фигурном катании и предположил, что если бы она хотела остаться в спорте, то отрезала бы себе грудь.

«Быстров такую грудь может увидеть только во сне или в мечтах», — написал ей один из подписчиков.

«Это точно», — ответила Семенович.

На вопрос, почему она больше не выступает в ледовых шоу, певица ответила: «У меня было шесть ледовых шоу. Ну поднадоело, если честно».

«Вы считаете себя легендарной спортсменкой?» — спросил другой подписчик.

«Я вообще считаю себя легендарной женщиной», — написала Семенович, добавив подмигивающий эмодзи.