Биатлонистка Вирер в ярком бикини пощекотала нервы мужчинам в Instagram
17:46
Обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер опубликовала в своем Instagram новую фотографию. 30-летняя спортсменка сделала селфи в солнцезащитных очках и новом бикини с узорами цветов.
«Красивая и добрая. Превосходная... Великолепная», — написали в комментариях под новым постом биатлонистки.
Вирер трижды становилась чемпионкой мира. Дважды выигрывала бронзу на зимних Олимпиадах (2014, 2018).
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