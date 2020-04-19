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Биатлонистка Вирер в ярком бикини пощекотала нервы мужчинам в Instagram

17:46
Доротея Вирер. Фото instagram.com
Доротея Вирер. Фото instagram.com
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Обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер опубликовала в своем Instagram новую фотографию. 30-летняя спортсменка сделала селфи в солнцезащитных очках и новом бикини с узорами цветов.

«Красивая и добрая. Превосходная... Великолепная», — написали в комментариях под новым постом биатлонистки.

Вирер трижды становилась чемпионкой мира. Дважды выигрывала бронзу на зимних Олимпиадах (2014, 2018).

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