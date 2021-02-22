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«А Криштиану Роналду гораздо симпатичнее». Шейк призналась в любви известному фотографу

20:05
Ирина Шейк и Мерт Алан. Фото Instagram
Ирина Шейк и Мерт Алан. Фото Instagram
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Российская модель Ирина Шейк опубликовала совместное фото с известным фотографом Мертом Аланом. Шейк поздравила его с днем рождения и написала: «Люблю тебя до луны и обратно».

Пользователи ceesayansumana и betradingteam9 в комментариях выразили мнение, что бывший жених Шейк, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду «гораздо симпатичнее».

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Впрочем, возможно, признание Шейк в любви было дружеским — она до этого нередко снималась в фотосессиях Алана, который не афиширует личную жизнь. По неофициальной информации, он состоит в отношениях с партнером по компании Mert and Marcus Маркусом Пигготом.

Шейк состояла в отношениях с Роналду с 2010 по 2015 год, после чего встречалась с актером Брэдли Купером. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея, а в июне 2019 года пара рассталась.

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