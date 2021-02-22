«Даву представила». Бузова показала видео боксерской тренировки

Телеведущая и певица Ольга Бузова продемострировала видео с тренировки по боксу.

«Первая реальная тренировка. Решила вернуться в спорт. Кто со мной тут давно, наверное, помнят, что раньше я занималась постоянно в зале. Захотелось чего-то новенького», — написала Бузова в Instagram.

Пользователь _natuta_ задал в комментариях вопрос: «Даву представила, Ольга?», намекая на бывшего бойфренда певицы Давида «Даву» Манукяна. В январе Бузова объявила о расставании с Манукяном, обвинив его в домашнем насилии.

Другие пользователи оценили решение Бузовой заняться боксом.

uliabloom: «Порхай как бабочка, жаль как пчела».

mariaturkova2003: «Олечка, моя хорошая, если честно, мне так неожиданно видеть тебя в боксе! Но это отдельный вид искусства! Ты боец! Все получится! Только вперед, ты номер один! Самая-самая во всем!»