«Залезайте всей семьей». Навка показала синие трусы для процедур
21 февраля 2021, 23:45
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала большие синие трусы для спа-процедур. В настоящее время прославленная фигурситка проводит время на Алтае.
«Дорогие друзья, спа-процедуры на Алтае. Как вам такие трусики? Смешные. Залезайте всей семьей, как говорится», — сказала Навка в ролике в сториз Instagram.
Навка и синие трусы pic.twitter.com/464MmuhUcz— Великий Твитсби (@greattvetor) February 21, 2021
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