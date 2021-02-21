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«Залезайте всей семьей». Навка показала синие трусы для процедур

21 февраля 2021, 23:45
Татьяна Навка. Фото Instagram
Татьяна Навка. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка показала большие синие трусы для спа-процедур. В настоящее время прославленная фигурситка проводит время на Алтае.

«Дорогие друзья, спа-процедуры на Алтае. Как вам такие трусики? Смешные. Залезайте всей семьей, как говорится», — сказала Навка в ролике в сториз Instagram.

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