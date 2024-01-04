Мирра Андреева неудержима в Брисбене. Россиянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

16-летняя теннисистка в трех стартовых матчах сезона-2024 проиграла в сумме всего десять геймов.

Мирра Андреева с самого старта сезона-2024 начала оправдывать авансы. 16-летняя россиянка в трех первых матчах на турнире WTA 500 в Брисбене отдала соперницам в общей сложности всего десять геймов, последовательно обыграв соотечественниц Диану Шнайдер и Людмилу Самсонову, а также представительницу Австралии Арину Родионову. Таким образом, Мирра впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне WTA, а заодно и практически гарантировала себе возвращение в топ-50 мирового рейтинга.

Большие ожидания от сезона-2024

Андреева, напомним, была признана по итогам сезона-2023 «Новичком года» по версии WTA. Что и неудивительно, по ходу прошлого сезона совсем юная теннисистка дошла из квалификаций до третьего круга «Ролан Гаррос» и четвертого круга Уимблдона, а также, получив wild card, пробилась в четвертый круг WTA 1000 в Мадриде. Эксперты отмечали огромный потенциал Андреевой — ее физические данные и, прежде всего, теннисный интеллект, пророча светлое будущее. По ходу сезона она даже вошла в топ-50, однако год завершила 58-й ракеткой мира. Но многие предрекают ей прорыв в первую десятку уже в нынешнем сезоне. И, судя по старту в Брисбене, это выглядит вполне реальным.

Напомним, что Андреева в декабре была, что называется, на слуху. Сначала на выставочном турнире во Франции она обыграла «новую француженку» Варвару Грачеву, а в финале с ней отказалась играть украинка Марта Костюк. В итоге организаторы ради зрителей устроили своеобразную «Битву полов», выставив против Мирры 1145-ю ракетку мира у мужчин француза Яниса Газуани Дюрана. Россиянка уступила 5:7, 2:6, но временами даже переигрывала соперника.

После чего на командном выставочном турнире в Абу-Даби она стала обладательницей трофея в составе «Орлов» вместе с Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и американкой Софией Кенин. И пусть свой единственный одиночный матч (из одного сета) Мирра уступила Арине Соболенко из Белоруссии, в паре и в миксте смотрелась весьма неплохо.

В Брисбен Андреева прибыла, можно сказать, уже в игровом тонусе. Однако, как призналась Мирра, ей пришлось довольно долго привыкать на тренировках к покрытию, которое по сравнению с Абу-Даби значительно быстрее. Также 16-летняя россиянка призналась, что ей не удалось провести достаточно продолжительную предсезонную подготовку. «Но все нормально. Если у меня нет времени хорошо поработать, не расстраиваюсь. Возможно, в следующий раз удастся провести более длинную предсезонку», — приводит слова Мирры официальный сайт WTA.

Кроме того, Андреева сообщила, что ее цель на 2024 год — пробиться в топ-30. «У меня достаточно высокий рост, поэтому хотелось бы зарабатывать легкие очки за счет подачи. Стараюсь работать над подачей каждый день, и мне кажется, что она улучшается. Но я все равно могу подавать еще лучше», — добавила теннисистка.

Мирра Андреева. Фото AFP

Разгром первой ракетки страны

В Брисбене собрался очень мощный состав, сразу шесть теннисисток из топ-20, включая вторую ракетку мира Соболенко и четвертую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Мирра не попала в число 16 «сеяных» и начала турнир с первого круга. Где уверенно, со счетом 6:2, 6:3 одолела 19-летнюю соотечественницу Шнайдер, также здорово проявившую себя по ходу прошлого сезона. Но все же Диана сейчас располагается в рейтинге ниже Андреевой, поэтому назвать результат сенсационным было нельзя. В отличие от разгрома, который Мирра учинила первой ракетке страны Самсоновой.

Людмила занимает сейчас 15-е место в рейтинге, при этом является одной из ярких представительниц силового тенниса — с такими Андреевой пока справляться непросто. Но, во-первых, в игре в Брисбене Самсонова слишком много ошибалась, а, во-вторых, Мирра провела великолепный матч, найдя оптимальный баланс между обороной и атакой. Она действовала куда надежнее Людмилы, при этом не стесняясь пробивать навылет. Совершила в четыре с лишним раза меньше невынужденных ошибок и опередила Самсонову по активно выигранным мячам. Со счета 1:2 не в свою пользу в стартовой партии она просто царила на корте, выиграв девять геймов подряд! И спокойно довела матч до победы — 6:2, 6:1.

В следующем раунде соперницей Мирры стала Арина Родионова, ранее выбившая из сетки итальянку Мартину Тревизан и американку Софию Кенин. Но против интеллектуального тенниса от Андреевой австралийская теннисистка оказалась бессильна — 16-летняя россиянка просто загоняла соперницу по корту, разгромив 6:1, 6:1. И эта победа стала для Мирры исторической. Ведь, несмотря на подвиги на «Больших шлемах», она никогда прежде не доходила до четвертьфиналов на уровне WTA. Сейчас же у нее прекрасный шанс добраться и до полуфинала — ее соперница 19-летняя Линда Носкова из Чехии не кажется непроходимым барьером. Отметим, что в live-рейтинге россиянка поднялась уже на 47-е место, а в случае завоевания титула может за неделю выполнить цель на сезон и пробиться в топ-30.

Хотя понятно, что выиграть трофей в Брисбене будет сложно, ведь фавориты во главе с Рыбакиной и Соболенко по-прежнему в строю. Отметим, что в четвертьфиналах этого турнира сыграют еще две россиянки — Дарья Касаткина и победительница матча Вероники Кудерметовой и Анастасии Потаповой.