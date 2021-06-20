Открытие турнира в Берлине. Россиянка Самсонова раньше играла за Италию. Как мы переманили молодой талант?
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — 1:6, 6:1, 6:3
На турнире WTA в Берлине случилась локальная сенсация. 106-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в финал, где обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Это первая победа Самсоновой над таким высокорейтинговым игроком и первый серьезный титул в карьере. Людмила стала уже 10-й теннисисткой, которая выиграла первый турнир в 2021-м. Для России это уже второе открытие теннисное открытие года после зимнего триумфа Аслана Карацева. Только на этот раз мы могли бы не радоваться успеху Самсоновой, а только жалеть об упущенном таланте, ведь до 2018 года Людмила выступала за Италию.
Италия платила за тренировки в клубе Шараповой и Джоковича
Людмила родилась в небольшом городе Оленегорске в Мурманской области. Это типичный промышленный северный город. Он включен в список «моногородов с высоким риском ухудшения социально-экономического положения». Впрочем, Людмила прожила в Оленегорске всего полтора года. Ее отец — профессиональный игрок в настольный теннис, и, когда дочка была еще совсем маленькой, отца пригласили в туринский клуб «Ферентино». Так все семейство переехало на постоянное место жительства в Италии, и поэтому практически вся сознательная жизнь Самсоновой прошла на Апеннинах.
В семье она говорила по-русски, но родным считает все же итальянский, которым в жизни пользовалась заметно чаще. Посмотрите хотя бы на ее соцсети — Instagram она ведет на итальянском, на пресс-конференциях отвечает также на языке оперных арий. В теннис начала играть тоже в Италии; по словам самой Людмилы, эта страна в принципе дала ей многое в жизни и в карьере. Местная федерация тенниса финансово помогла ей с участием в знаменитой академии Риккардо Пьятти (с ним сотрудничала и Мария Шарапова, и Новак Джокович).
Осталась бы в России — пошла в фигурное катание
Поначалу она и выступала за Италию. Как только в 2014-м (тогда ей было 15 лет) начались первые серьезные международные турниры, она выбрала именно европейское гражданство. На самом деле это было даже правильно и логично. Все-таки итальянцы вкладывались в развитие Самсоновой, помогали ей, а сама Людмила в России только родилась, и, хоть и была воспитана в русской семье, вокруг нее всегда были итальянцы. Тем не менее за Италию она играла только до 2018-го. Три года назад она выбрала российский триколор. Точных причин Людмила так и не называет, но, видимо, причина действительно в крепкой ментальной связи с Россией. Хоть она и жила в Италии, семья, а прежде всего ее мама, воспитывала девушку в традиции русской культуры. Она отлично изъясняется на русском, много пишет, читает отечественную классику.
Даже после смены флага тренировочная база у нее в Европе. Так что в Москву или Санкт-Петербург — только раз в год на большой турнир. Самсонова считает, что в нашей стране пока что нет всех нужных условий для полноценного развития в теннисе, и скорее всего, она и вовсе отказалась бы от идеи стать теннисисткой, оставшись с семьей в Оленегорске или другом российском городе. «Думаю, занялась бы фигурными катанием, потому что очень люблю танцевать», — говорила Самсонова в одном из интервью. В принципе, и в теннис она попала почти что случайно. Отец на удивление несильно давил на нее, только лишь привел в шесть лет на корт познакомить с игрой. Настольный теннис дочке не слишком понравился, а вот большой пришелся по душе. Нашелся рядом с домом и подходящий спортивный клуб.
Раньше не хватало стабильности и уверенности в себе
Так и началась карьера подающей надежды молодой звезды. На самом деле не сказать, что Людмила выиграла в Берлине совсем сенсационно и ее успех выделяется на фоне общего развития карьеры. Как раз наоборот, Самсонова постепенно наращивала свои результаты и к 2021-му наконец-то стала выходить на мировой уровень. В 2016-м она была на 766-й строчке рейтинга WTA, в 2017-м — на 520-й, в 2018-м — уже на 177-м месте, 2020-й встречала на 123-м. Теперь же, после титула, она уже обеспечила себе топ-70. И это явно не предел. Девушка играет напористо, уверенно и дерзко и, если продолжит прогрессировать в том же духе, вполне может побороться за мировую десятку и титул первой ракетки России.
К примеру, другую российскую теннисистку, неожиданно для многих пробившуюся к этому титулу, — Веронику Кудерметову — она уже обыграла. Здесь, на турнире в Берлине, по пути к победе. В четвертьфинале она выиграла у мощной американки Мэдисон Кис, в полуфинале оставила не у дел Викторию Азаренко. И наконец, в финале обыграла швейцарку словацкого происхождения Белинду Бенчич, которая сейчас на 12-м месте рейтинга WTA.
Если копнуть в карьеру Самсоновой немного глубже, то ранее она обыгрывала в 2020 году Слоан Стивенс на турнире в Брисбене, показывала хорошие игры с Донне Векич и Джиль Тайхманн. Иностранные журналисты и теннисные эксперты подмечают особый стиль новой русской звезды — у нее ярко выраженная подача, уверенность в себе и скорость. Самсонова всегда выделялась мощью и агрессией, не хватало ей только стабильности и хладнокровия. Похоже, в Германии она их все-таки обрела. Ведь после первого сета с Бенчич (1:6) молодая и неопытная спортсменка вполне могла и поплыть. Но нет, она собралась и выдала несколько удачных геймов, сломив напор швейцарки. 6:1, 6:3 — первый и, будем надеяться, не последний титул в карьере Людмилы.
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