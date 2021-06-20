Открытие турнира в Берлине. Россиянка Самсонова раньше играла за Италию. Как мы переманили молодой талант?

Уроженка Мурманской области провела почти всю жизнь в Турине.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — 1:6, 6:1, 6:3

На турнире WTA в Берлине случилась локальная сенсация. 106-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в финал, где обыграла швейцарку Белинду Бенчич. Это первая победа Самсоновой над таким высокорейтинговым игроком и первый серьезный титул в карьере. Людмила стала уже 10-й теннисисткой, которая выиграла первый турнир в 2021-м. Для России это уже второе открытие теннисное открытие года после зимнего триумфа Аслана Карацева. Только на этот раз мы могли бы не радоваться успеху Самсоновой, а только жалеть об упущенном таланте, ведь до 2018 года Людмила выступала за Италию.

Италия платила за тренировки в клубе Шараповой и Джоковича

Людмила родилась в небольшом городе Оленегорске в Мурманской области. Это типичный промышленный северный город. Он включен в список «моногородов с высоким риском ухудшения социально-экономического положения». Впрочем, Людмила прожила в Оленегорске всего полтора года. Ее отец — профессиональный игрок в настольный теннис, и, когда дочка была еще совсем маленькой, отца пригласили в туринский клуб «Ферентино». Так все семейство переехало на постоянное место жительства в Италии, и поэтому практически вся сознательная жизнь Самсоновой прошла на Апеннинах.

В семье она говорила по-русски, но родным считает все же итальянский, которым в жизни пользовалась заметно чаще. Посмотрите хотя бы на ее соцсети — Instagram она ведет на итальянском, на пресс-конференциях отвечает также на языке оперных арий. В теннис начала играть тоже в Италии; по словам самой Людмилы, эта страна в принципе дала ей многое в жизни и в карьере. Местная федерация тенниса финансово помогла ей с участием в знаменитой академии Риккардо Пьятти (с ним сотрудничала и Мария Шарапова, и Новак Джокович).

Осталась бы в России — пошла в фигурное катание

Поначалу она и выступала за Италию. Как только в 2014-м (тогда ей было 15 лет) начались первые серьезные международные турниры, она выбрала именно европейское гражданство. На самом деле это было даже правильно и логично. Все-таки итальянцы вкладывались в развитие Самсоновой, помогали ей, а сама Людмила в России только родилась, и, хоть и была воспитана в русской семье, вокруг нее всегда были итальянцы. Тем не менее за Италию она играла только до 2018-го. Три года назад она выбрала российский триколор. Точных причин Людмила так и не называет, но, видимо, причина действительно в крепкой ментальной связи с Россией. Хоть она и жила в Италии, семья, а прежде всего ее мама, воспитывала девушку в традиции русской культуры. Она отлично изъясняется на русском, много пишет, читает отечественную классику.

Даже после смены флага тренировочная база у нее в Европе. Так что в Москву или Санкт-Петербург — только раз в год на большой турнир. Самсонова считает, что в нашей стране пока что нет всех нужных условий для полноценного развития в теннисе, и скорее всего, она и вовсе отказалась бы от идеи стать теннисисткой, оставшись с семьей в Оленегорске или другом российском городе. «Думаю, занялась бы фигурными катанием, потому что очень люблю танцевать», — говорила Самсонова в одном из интервью. В принципе, и в теннис она попала почти что случайно. Отец на удивление несильно давил на нее, только лишь привел в шесть лет на корт познакомить с игрой. Настольный теннис дочке не слишком понравился, а вот большой пришелся по душе. Нашелся рядом с домом и подходящий спортивный клуб.

Раньше не хватало стабильности и уверенности в себе

Так и началась карьера подающей надежды молодой звезды. На самом деле не сказать, что Людмила выиграла в Берлине совсем сенсационно и ее успех выделяется на фоне общего развития карьеры. Как раз наоборот, Самсонова постепенно наращивала свои результаты и к 2021-му наконец-то стала выходить на мировой уровень. В 2016-м она была на 766-й строчке рейтинга WTA, в 2017-м — на 520-й, в 2018-м — уже на 177-м месте, 2020-й встречала на 123-м. Теперь же, после титула, она уже обеспечила себе топ-70. И это явно не предел. Девушка играет напористо, уверенно и дерзко и, если продолжит прогрессировать в том же духе, вполне может побороться за мировую десятку и титул первой ракетки России.

К примеру, другую российскую теннисистку, неожиданно для многих пробившуюся к этому титулу, — Веронику Кудерметову — она уже обыграла. Здесь, на турнире в Берлине, по пути к победе. В четвертьфинале она выиграла у мощной американки Мэдисон Кис, в полуфинале оставила не у дел Викторию Азаренко. И наконец, в финале обыграла швейцарку словацкого происхождения Белинду Бенчич, которая сейчас на 12-м месте рейтинга WTA.

Если копнуть в карьеру Самсоновой немного глубже, то ранее она обыгрывала в 2020 году Слоан Стивенс на турнире в Брисбене, показывала хорошие игры с Донне Векич и Джиль Тайхманн. Иностранные журналисты и теннисные эксперты подмечают особый стиль новой русской звезды — у нее ярко выраженная подача, уверенность в себе и скорость. Самсонова всегда выделялась мощью и агрессией, не хватало ей только стабильности и хладнокровия. Похоже, в Германии она их все-таки обрела. Ведь после первого сета с Бенчич (1:6) молодая и неопытная спортсменка вполне могла и поплыть. Но нет, она собралась и выдала несколько удачных геймов, сломив напор швейцарки. 6:1, 6:3 — первый и, будем надеяться, не последний титул в карьере Людмилы.