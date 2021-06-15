16-летняя уроженка Сибири может вернуть наш женский теннис на прежний уровень.

Юниорский «Ролан Гаррос» выдался удачным для российских теннисисток. Сразу три представительницы нашей страны дошли до полуфинала. Четвертая «сеяная» Диана Шнайдер уступила представительнице Чехии Линде Носковой, в другом матче 1/2 финала Эрика Андреева переиграла свою соотечественницу Оксану Селехметьеву в трех сетах. Во второй и третьей партиях Селехметьева подавала на матч, но каждый раз уступала гейм и в итоге под ноль проиграла на тай-брейке. В финале Андреева уступила Носковой в двух сетах (7:6, 6:3), но в целом оставила очень приятное впечатление своей зрелой игрой. В интервью «СЭ» 16-летняя Эрика рассказала о старте своей карьеры, увлечениях, любимом покрытии и впечатлениях от дебютного «Ролан Гаррос».

Нравилась, как играли Елена Дементьева и особенно Марат Сафин

— Вы родом из Красноярска. Сменили место проживания после первых успехов в туре или продолжаете жить в Сибири?

— Нет, я переехала в Сочи. Там живу и тренируюсь. Условия отличные.

— Как пришли в теннис?

— Честно, я не выбирала этот вид спорта, родители привели в секцию, когда мне было четыре. Набор групп был с пяти лет. Маме сказали, что если я буду успевать, то можно остаться, если нет — приходите на следующий год. В итоге мне удалось закрепиться в группе, а мама каждый день ходила со мной на занятия. Надевала спортивный костюм, собирала мячи. В какой-то момент другие дети думали, что она — второй тренер в группе.

— Родители как-то были связаны с теннисом?

— Нет. Когда мама была беременна мной, она смотрела теннисные матчи, и ей очень понравился этот вид спорта. После родов она сама начала играть на любительском уровне, а затем решила отдать и меня в секцию. Сейчас она уже разбирается во всех тонкостях.

— Кто был вашим кумиром в детстве?

— Не сказала бы, что был какой-то кумир. Нравилась, как играли Елена Дементьева и особенно Марат Сафин.

— Как присоединились к IMG? Кто сейчас вас тренирует?

— К IMG — в конце 2019 года. Всех тонкостей не знаю, в этом лучше разбираются родители. А тренируюсь у Кирилла Крюкова.

— Помогает ли как-то Федерация тенниса России?

— Да, конечно. Оплачивает расходы на некоторые турниры.

Перешла на онлайн-обучение

— Удается совмещать спорт с учебой?

— Удавалось до 6-го класса. Ходила в школу на регулярной основе, но когда уезжала играть, то по приезде приходилось отрабатывать все пропущенные занятия за несколько дней. Было тяжело. Когда пошли более серьезные турниры, пришлось уделять еще больше времени тренировкам, и я решила перейти в онлайн-школу. Сейчас я успеваю днем поучиться, а потом полностью посвятить себя теннису. Гораздо удобнее планировать, когда ты не привязан к конкретному месту.

— Через год вы закончите школу. Думали о том, где бы хотели поучиться? Какую освоить профессию помимо тенниса?

— Пока теннис на первом месте. Сконцентрирована только на нем.

— Есть ли у вас какое-то интересное хобби?

— Я окончила музыкальную школу. Во время локдауна мы были с семьей в Красноярске, и я вспоминала свои любимые произведения на гитаре. Многое переиграла. Еще обожаю веревочные парки. Когда есть свободное время, мне нравится преодолевать разные препятствия.

— Какую-то определенную слушаете музыку?

— Нет, я меломан. Слушаю многое, начиная от поп-исполнителей и заканчивая классикой.

— Есть любимый композитор?

— Пожалуй, Моцарт.

Грунт — любимое покрытие

— Как вы думаете, за счет чего вам удалось добиться такого прогресса в теннисе за последние два года?

— Очень сильно поменялись теннисные тренировки. Стала прилагать гораздо больше усилий на корте, начала гораздо больше работать над собой. Сейчас у меня по две теннисные тренировки в день и через день — ОФП.

— Главные впечатления от «Ролан Гаррос»?

— От турнира остались самые яркие воспоминания, все-таки добралась до решающей стадии. Плюс мне очень понравилась организация. Из шести матчей три я сыграла на самом большом корте для юниоров. С вместительными трибунами. Очень здорово играть со зрителями, и мне показалось, что многие за меня болели. Это очень приятно.

— Грунт — ваше покрытие?

— Да, это мое любимое покрытие. В Сочи мы преимущественно играем на грунте. Мне нравится, что на этом покрытии более длинные розыгрыши, более интересная игра.

— Выход в финал — это суперсобытие в вашей карьере? Или поражение от Линды Носковой — большое разочарование?

— Изначально, когда я выходила на финал, чувствовала какое-то моральное опустошение. Был тяжелый полуфинальный матч, и мне кажется, что я не до конца успела восстановиться физически и морально. Конечно, обидно проиграть финал на таком уровне. До сих пор не покидает чувство, что упустила свой шанс. Но ничего, это точно не последний решающий матч в моей карьере.

— Удалось насладиться столицей Франции, или был очень жесткий «пузырь»?

— После окончания турнира, в последние два дня, удалось немного погулять по Парижу. В остальное время я была сконцентрирована на матчах, поэтому даже если бы не было «пузыря», то я бы вряд ли куда-то пошла.

Нравится Евгения Медведева, ее менталитет

— В женском туре есть теннисистка, чей стиль игры вам нравится?

— Выделю Симону Халеп. Мне импонирует ее агрессивный теннис.

— В ITF у вас нормальный календарь, или из-за пандемии турниры отменяются? Можно смело строить планы на ближайшие несколько месяцев?

— Календарь есть, но периодически из-за пандемии что-то срывается. Приходится менять планы. Сейчас начинаю готовиться к травяному сезону.

— Вы делаете мало постов в Instagram . Раздражает вести социальные сети?

— Я бы не сказала, что мне совсем это не интересно. Просто это очень сильно отвлекает. Отвечать на комментарии и считать лайки — это не мое.

— Предпочтете социальным сетям книгу?

— Можно и так сказать. Если произведение меня зацепит, то могу читать все свободное время. Из последнего очень понравились «Гордость и предубеждение» и «Унесенные ветром».

— За какими-то еще видами спорта следите?

— Мне нравится смотреть сноуборд-кросс и фигурное катание. Особенно когда идут чемпионаты мира. В эти моменты я полностью погружаюсь в процесс.

— Есть любимые спортсмены в этих дисциплинах?

— В фигурном катании мне нравится Евгения Медведева. Ее менталитет, как она ведет себя на публике. В сноуборд-кроссе внимательно слежу за Николаем Олюниным (серебряный призер Олимпийских игр-2014. — Прим. «СЭ» ). С ним хорошо знакома. Он тоже из Красноярска. Если я туда приезжаю, то часто пересекаемся с Николаем.

— Сами пробовали заниматься экстремальными видами спорта?

— Нет. Теннис мне подходит больше.

— Есть ли у вас мечта в спорте?