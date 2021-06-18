Ее обвиняли в неуважении к флагу и грозили тюрьмой. Бывшая напарница Хингис выступит на Олимпиаде несмотря ни на что

Индийская теннисная звезда Саня Мирза, шестикратная победительница турниров «Большого шлема», снова возвращается в большой спорт.

Саня Мирза из Индии возвращается к соревнованиям — у нее уже есть шесть титулов главных теннисных турниров. Два года назад у Сани родился сын, карьера была приостановлена — и вот сейчас звездная спортсменка решила поучаствовать в Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио.

Олимпийская мечта

Мирза твердо решила полететь в Англию для выступления в травяной части сезона. Но тут сразу же возникли проблемы — британские власти не спешили давать визу ее сыну из-за строгих антикоронавирусных правил. Пришлось даже обратиться к министру спорта Индии. Тот помог —сына Сани в Великобританию пустили.

— Родить ребенка, быть матерью и выполнять свою работу очень сложно во многих и многих отношениях. Особенно это касается моей работы, потому что мне нужно путешествовать и тренироваться, — рассказала Мирза в заявлении министерству спорта Индии. — Так что действительно приятно иметь возможность быть спокойным. Очевидно, что с ситуацией, связанной с коронавирусом, все стало еще сложнее для всех нас.

Для меня было бы очень сложно оставить моего малыша на четыре-пять недель, а затем поехать на Олимпийские игры в Токио, так что это заняло бы два месяца. Для нас это было бы очень и очень трудно.

В последний раз 34-летняя спортсменка выступала на Dubai Open в марте этого года. Саня планирует поучаствовать в паре турниров перед Уимблдоном — соревновательную практику все-таки нужно где-то получать. Хорошо одно — на Олимпиаду в парном разряде она попадет в любом случае, сейчас у Сани гарантированное девятое место в рейтинге.

Самая успешная теннисистка Индии

Если смотреть на результаты Мирзы, то понятно, что это самая титулованная теннисистка из Индии. У нее — 43 титула WTA, среди которых даже есть в одиночном разряде. А еще девушка трижды участвовала в Олимпийских играх. Особенно успешным было ее сотрудничество с Мартиной Хингис, с которой Саня выиграла три титула «Большого шлема». Картина, где теннисистки дают другу «пять», стала запоминающейся не только для их персональных фанатов, но и для болельщиков со всего мира.

Вообще же спортсменка начала заниматься теннисом в шесть лет, а ее тренером стал отец. Вскоре после серьезных успехов на юниорском уровне Мирза стала первой женщиной из Индии, кому удалось пробиться в четвертый круг US Open и выиграть турнир WTA. В Олимпийских играх Саня участвовала еще в 2008 году — тогда она была близка к тому, чтобы завоевать медаль в паре с Роханом Бопанной. Тогда было еще начало — обиднее было проиграть в 2016-м, когда теннисисты могли взять бронзу, но уступили Луции Градецкой и Радеку Штепанеку из Чехии. Позже Мирза назовет это поражение самым разочаровывающим в карьере.

А в 2012-м было еще любопытнее — сразу трое игроков хотели сыграть с Саней в миксте. Речь о Махеши Бхупати, Рохане Бопанной и Леандере Паесе. Федерация тенниса Индии решила настоять и выбрала Паеса. Неудачно — их дуэт с Мирзой вылетел в четвертьфинале.

Муж-пакистанец и угроза тюремного заключения

В 2010 году Саня вышла замуж за пакистанского игрока в крикет Шоаиба Малика. А через восемь лет у них родился сын. Объявление о беременности супруги сделали в необычном формате — выложили на своих страничках в Instagram одну и ту же картинку. На ней изображен шкаф с тремя отделениями — с фамилиями Мирза, Малик и Мирза-Малик. Наверху над средним отделением стоит бутылочка с молоком.

Необычно прошла и свадьба спортсменов: сначала церемония в индийской Хидерабаде, а потом был свадебный банкет в Пакистане, на родине Шоаиба. Здесь интересно то, что отношения между странами (Индией и Пакистаном) напряженные, поэтому новость о свадьбе Мирзы и Малика была встречена неоднозначно. И дальше эта ситуация тоже преследовала супругов — в 2014 году Саню назначили послом индийского штата Телинган. Среди жителей страны развернулась дискуссия, можно ли жену пакистанца назначать на такую должность.

А однажды на пресс-конференции теннисистка сняла обувь и положила ноги рядом с индийским флагом. Разразился громкий скандал — в этом жесте усмотрели неуважение к родине. Представителям теннисистки пришлось искать фотографии с другого ракурса, чтобы доказать, что между ногами и флагом было приличное расстояние. Иначе Мирзу даже грозили посадить в тюрьму.

Еще несколько претензий к Сане возникли на Олимпийских играх 2008 и 2021 годов. Девушка нарушила дресс-код на церемонии открытия Игр и появилась без индийского флага. Саня даже сделала заявление, в котором сказала, что постарается завоевать для Индии медаль.

Сейчас Мирза открыла собственную академию в Хайдарабаде, куда приезжали Кара Блэк и Мартина Навратилова. Сделано это было для популяризации академии. Но, кажется, лучшей рекламой является сама теннисистка — практически собравшая парный карьерный «Шлем». У нее за спиной съемки в модных журналах, 7 миллионов подписчиков в Instagram и возвращение на корт после беременности. Для индийского и мирового тенниса это очень заметная фигура.