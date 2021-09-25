Весниной вернули украденные медали. Воры оказались фанатами теннисистки

Злоумышленники приложили к наградам спортсменки коробку конфет и записку с извинениями.

История с похищением медалей у олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной завершилась достаточно неожиданно и очень хорошо для спортсменки. Как сообщает «Комсомольская правда», воры оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет семья 35-летней теннисистки. И не отделались банально подброшенным пакетом — к наградам благородные преступники якобы приложили коробку конфет и записку с извинениями. Очевидно, что злоумышленники изначально не знали, кто стал их жертвой, а когда после кражи поднялся шум в СМИ, раскаялись в содеянном и решили исправиться. Впрочем, все это не поможет избежать им ответственности за кражу. Если Веснина и ее муж не заберут заявление из полиции, ворам, если они будут пойманы, все равно грозит тюремный срок.

Это беспредел

О краже медалей у Весниной стало известно 11 сентября. «Нас с мужем не было в доме всего несколько часов, — цитирует спортсменку «Коммерсант». — Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте. Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы». В руки воров попали олимпийское золото, выигранное Еленой в паре с Екатериной Макаровой в Рио-2016, и серебро Токио-2020, завоеванное с Асланом Карацевым в миксте.

«Это беспредел! Такого не должно быть, — возмущался в интервью «СЭ» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Мы всегда способствуем помощи нашим спортсменам. У нас есть к кому обратиться. Мы, естественно, будем помогать Елене. Видимо, кто-то по социальным сетям заинтересовался. Это все информация из интернета». По факту кражи ГУ МВД по Московской области возбудило уголовное дело, а в МОК выразили готовность восстановить украденные награды теннисистки. «Существует процедура, описывающая действия в подобных ситуациях вместе с МОК. Если ОКР обратится в МОК с помощью установленного механизма, МОК рассмотрит этот вопрос», — приводит ответ МОК РИА «Новости».

Однако сложная бюрократическая процедура теперь не понадобится. Сама Веснина пока не подтверждает возвращение наград. По ее словам, подброшенные медали вместе с конфетами находятся у следователей как улики и будут возвращены владелице только после окончания расследования, которое может занять не один месяц. Возвращение части похищенного, которое не представляет большой ценности или обещает сложности при сбыте, — распространенная практика в криминальном мире. Причем подбрасывают украденное расстроенным хозяевам как правило люди, не имевшие отношения к краже. В случае задержания они обязательно расскажут полиции, что не знакомы с ворами и просто нашли пропавшие вещи на улице.

Обременительный трофей

Самая по себе олимпийская медаль как ювелирное изделие обычно не представляет большой ценности. В Токио награды вообще были сделаны из отходов от старых гаджетов, и ценных металлов в каждой из них вряд ли больше, чем на 1000 долларов. Здесь важнее символический смысл, факт спортивного успеха, который стоит за медалью. Все награды такого рода — именные. Коллекционеры часто готовы заплатить за каждую из них более 10 тысяч долларов, хотя, конечно, смотря что с этой медалью связано. Но украденную награду очень рискованно продавать сразу после преступления. Продавца моментально вычислят, и ему гарантировано общение с правоохранительными органами. Поэтому такой «трофей» может доставить ворам больше головной боли, чем пользы.

Подтверждением этому стал недавний инцидент с трехкратным чемпионом мира по биатлону Максимом Чудовым, который стал жертвой грабителей в Уфе. Злоумышленники проникли в дом ветерана, выломав дверь при помощи топора, и украли все семейные драгоценности, не тронув при этом ни одной медали. Самым известным же возвращением спортивного трофея является история с кражей футбольного Кубка Жюля Риме в Лондоне в 1966 году. Воры похитили этот приз, который вручался чемпионам мира, но когда им не удалось получить на него выкуп, просто подбросили кубок случайному человеку — его нашла в кустах собака.

Из наших теннисистов сильнее всех пострадала от воров Анна Чакветадзе. В 2007 году вооруженные разбойники проникли в дом родителей спортсменки. «В три часа ночи меня разбудили. В доме было пять незнакомых мужчин — они были в масках, темной одежде и выглядели огромными, — вспоминала потом Анна. — Это было не случайное ограбление, а хорошо спланированное. Мне связали руки — так крепко, что я потом несколько дней их не чувствовала. Нам угрожали ножами, а родителей избили, чтобы они открыли сейф. Отец получил серьезные травмы — перелом плеча, пришлось делать операцию». В 2010 году люди, которых признали виновными в этом преступлении, получили от 8 до 9 лет тюрьмы.