Мирра Андреева вышла в финал турнира в Яссах

Мирра Андреева в полуфинале турнира в Яссах в трех сетах обыграла Ольгу Данилович из Сербии — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 38 минут.

17-летняя россиянка вышла в первый финал турнира WTA в карьере.

В решающем матче Андреева сыграет с победительницей матча Элина Аванесян (Россия) — Хлоэ Паке (Франция).

Ранее в четверг прошла жеребьевка олимпийского турнира в Париже. Андреева в первом круге сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

В парном разряде Андреева и Диана Шнайдер сыграют с представительницами Австралии Айлой Томлянович и Оливией Гадеки.

В миксте 17-летняя Андреева вместе с Даниилом Медведевым встретятся с итальянской парой Сара Эррани и Андреа Вавассори.

Теннисный турнир на Играх-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Мирра Андреева (Россия, 1) — Ольга Данилович (Сербия) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:1)