Аванесян вышла в полуфинал турнира в Румынии
Российская теннисистка Элина Аванесян обыграла румынку Жаклин Кристиан в четвертьфинала турнира в Румынии — 7:5, 6:4. Встреча длилась 2 часа 7 минут.
Аванесян реализовала 6 брейк-пойнтов из 16, допустила одну двойную ошибку и не выполнила ни одного эйса. Румынка сделала три двойные ошибки, выполнила две подачи навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале Аванесян сыграет с теннисисткой из Франции Хлоэ Паке.
Яссы (Румыния)
Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элина Аванесян (Россия, 5) — Жаклин Кристьян (Румыния, 3) — 7:5, 6:4
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