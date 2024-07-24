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Сегодня, 13:45

Панова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Яссах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова одержали победу над Ивон Кавалье-Реймерс и Авророй Дзантедески в четвертьфинале турнира в Яссах (Румыния) в парном разряде — 6:1, 6:0.

Игра продолжалась 1 час

В полуфинале россиянки встретятся с парой Ирина Мария Бара/Анка Алексия Тодони (Румыния).

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 2) — Ивон Кавалье-Реймерс/Аврора Дзантедески (Испания/Италия) — 6:1, 6:0

Теннис
Яна Сизикова
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