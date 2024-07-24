Панова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Яссах
Российские теннисистки Александра Панова и Яна Сизикова одержали победу над Ивон Кавалье-Реймерс и Авророй Дзантедески в четвертьфинале турнира в Яссах (Румыния) в парном разряде — 6:1, 6:0.
Игра продолжалась 1 час
В полуфинале россиянки встретятся с парой Ирина Мария Бара/Анка Алексия Тодони (Румыния).
Яссы (Румыния)
Турнир WTA UniCredit Iasi Open
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Александра Панова/Яна Сизикова (Россия, 2) — Ивон Кавалье-Реймерс/Аврора Дзантедески (Испания/Италия) — 6:1, 6:0
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