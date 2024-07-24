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Сегодня, 12:25

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Яссах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла хорватку Лею Бошкович в четвертьфинале турнира в Яссах (Румыния) — 6:2, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 10 минут.

Андреева сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Бошкович ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале россиянка сыграет с победительницей пары Ольга Данилович (Сербия) — Анна Бондар (Венгрия, 8)

Яссы (Румыния)

Турнир WTA UniCredit Iasi Open

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мирра Андреева (Россия, 1) — Лея Бошкович (Хорватия, LL) - 6:2, 6:0

Теннис
Мирра Андреева
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