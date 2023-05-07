«Самое неспортивное тело на свете». Русская американка приостановила карьеру из-за выгорания

Возможная причина проблем Аманды Анисимовой — хейт в соцсетях.

Тема психологических проблем в спорте всегда была актуальной. Но иногда такие ситуации замалчиваются, отчего спортсмены страдают еще больше. 21-летняя Аманда Анисимова приостановила выступления в туре. Американка объяснила свое решение психологическими проблемами. Правда, какими именно и что этому предшествовало, теннисистка не объяснила.

Аманда Анисимова. Фото Global Look Press

Хейт в соцсетях

— Привет, ребята. Решила написать пост, чтобы все объяснить и рассказать о своих планах. С лета 2022 года я испытываю проблемы с психическим здоровьем — я столкнулась с выгоранием. Находиться на турнирах стало невыносимо. На данный момент я планирую сделать небольшой перерыв, чтобы заняться своим психическим здоровьем. Я, как могла, старалась с этим справиться. Буду скучать по соревнованиям. Ценю вашу постоянную поддержку, — написала Анисимова в соцсетях.

Анисимова — дочь русских эмигрантов, перебравшихся в США. Она, конечно, не суперзвезда, но считается неплохой теннисисткой и в прошлом обыгрывала некоторых топ-игроков. За свою карьеру в одиночном разряде Аманда взяла два титула. Возможно, нынешнее состояние американки связано с критикой от пользователей соцсетей, с которой она недавно столкнулась.

Спортсменка выложила селфи, после чего получила сообщение от одного из пользователей: «Самое неспортивное тело на свете! Узкие плечи и гигантская грудь». Аманда рассказала, что получает множество подобных сообщений и не понимает, почему ей такое пишут. У нее действительно не модельные формы, но в женском теннисе сегодня таких немало — Тейлор Таунсенд, Елена Остапенко и многие другие.

— Я не знаю, что и думать. Это количество людей, которые каждый день комментируют мое тело в социальных сетях... никогда не пойму, как работает гиперфиксация. Наслаждайтесь своей жизнью, а я пойду наслаждаться своей. Всем спасибо, — написала Анисимова.

Могут ли подобные сообщения быть причиной приостановки карьеры? Да. Спортсмены ничем не отличаются от обычных людей, а в ментальном плане иногда могут быть даже слабее. Им с детства приходится переносить разные лишения и отказываться от удовольствий жизни для того, чтобы быть в топе. Родители часто тоже с непростым характером — хотят, чтобы дети добились максимума. Ограничения в еде, резкие слова тренера, отсутствие свободного времени, критика в интернете — точно не основа счастливой жизни. Чтобы преодолеть последствия, нужно заниматься со специалистом.

Наоми Осака. Фото Global Look Press

История Осаки

Психологические проблемы испытывают все, просто у публичных личностей они более заметны. О них говорили Ник Кирьос, Дарья Касаткина, Арина Соболенко. А одним из ярчайших примеров остается история Наоми Осаки.

Японка много плакала, обвиняла журналистов в давлении, снималась с соревнований. Именно она стала той, кто не побоялся говорить о своих проблемах. В конце прошлого года теннисистка заявила, что не вернется к соревнованиям, пока не решит проблемы.

— Меня всегда учили, как сопротивляться или как преодолевать это, и я думаю, что это очень ценный урок, потому что он помог мне преодолеть многие вещи в моей жизни. Если я чувствую себя так, зачем мне продолжать толкать себя дальше, когда я могу встретиться с проблемой и решить ее, прежде чем вернуться к прохождению пути, — рассказала Осака в рамках the Late Show.

С Australian Open Наоми тоже снялась, но не из-за психологических проблем. Японка беременна — об этом она сообщила в соцсетях.

— Последние несколько лет были достаточно интересными. Я понимаю, что жизнь коротка, и не воспринимаю события как должное, ведь каждый день — это подарок свыше и новое приключение. Сейчас я с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: «Это моя мама». В 2023-м мне многому предстоит научиться, и я надеюсь увидеть всех вас в следующем сезоне, потому что точно буду в Австралии в 2024-м. Бесконечно всех вас люблю, — написала Осака, приложив снимок УЗИ.

Хорошо, что японка сумела найти что-то в жизни, кроме спорта. Беременность и материнство — это не просто, часто тоже влечет многие психологические проблемы. Но может стать и большим источником счастья.

Профессиональным спортсменам действительно нужна разгрузка и отдых. В теннисе этого мало — играют практически круглый год, и времени на расслабление нет. Поэтому не стоит смотреть как-то странно на тех, кто решил взять паузу, — это не прихоть, а необходимость.