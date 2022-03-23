Звонарева вышла во второй круг турнира в Майами
Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в следующий раунд турнира WTA в Майами.
В первом круге она победила японку Мисаки Дои со счетом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 13 минут.
Во втором круге Звонарева сыграет со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия, Q) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:1
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