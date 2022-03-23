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Сегодня, 21:09

Звонарева вышла во второй круг турнира в Майами

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в следующий раунд турнира WTA в Майами.

В первом круге она победила японку Мисаки Дои со счетом 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Во втором круге Звонарева сыграет со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия, Q) — Мисаки Дои (Япония) — 6:4, 6:1

Теннис
Вера Звонарева
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