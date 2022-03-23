Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира в Майами

Анна Калинская из России в трех сетах одолела американку Робин Монтгомери на старте соревнований в Майами.

За 2 часа 28 минут очной встречи Анна записала в актив один эйс и два брейка, шесть раз ошибившись на второй подаче. Робин девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два шанса на брейк.

Во втором раунде Калинская сразится с чешкой Каролиной Плишковой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Робин Монтгомери (США, WC) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Лючия Бронцетти (Италия, LL) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2

Чжан Шуай (Китай) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 4:6, 2:1 отказ 2-го игрока