Звонарева - о Кубке федерации: "Если смогу чем-то помочь - сыграю"

Вера Звонарева, вышедшая в четвертьфинал St. Petersburg Ladies Trophy, поделилась своим мнением о положении сборной России в Кубке федерации и рассказала о своей готовности сыграть за команду.

Сборная России опустилась в третий по силе дивизион - группу I и на следующей неделе сыграет групповой турнир в Польше.

- У сборной России пока не очень хорошо складывается в Кубке федерации. Как вы считаете, ситуация изменится в ближайшем будущем? И планируете ли вы принять в этом участие?

- Спорт - такое дело: волна вверх, волна вниз. Полоса черная, полоса белая. Да, к сожалению, не смогли удержаться в Мировой группе. Но, думаю, ничего страшного. Если будут игроки, а мы видели много молодых и талантливых, то команда сможет вернуться в Мировую группу.

Думаю, редко кому удавалось на протяжении многих-многих лет оставаться в Мировой группе и выступать на таком уровне. Всегда бывают спады, а потом взлеты.

У нас есть молодые девчонки, которые могут бороться. Но если меня пригласят в сборную, если я смогу чем-то помочь, конечно, я буду стараться. (Мария Никулашкина)