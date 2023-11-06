Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 23:25

Звонарева и Зигемунд стали победителями турнира в Канкуне в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вера Звонарева (справа) и Лаура Зигемунд.
Фото Reuters

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия) в финале парного турнира в Канкуне — 6:4. 6:4.

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

Звонарева и Зигемунд сделали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 14. На счету их соперниц 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 8) — 6:4, 6:4

Теннис
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
1
Читайте также
Медведева рассказала, из чего складывается ее доход
Ходыкин — о четверных в парном катании: «Всегда хочется выделяться и делать что-то уникальное»
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков назвал главную причину выхода Звонаревой в финал Итогового турнира WTA
Новости
RSS RSS
Все новости