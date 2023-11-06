Звонарева и Зигемунд стали победителями турнира в Канкуне в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия) в финале парного турнира в Канкуне — 6:4. 6:4.

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

Звонарева и Зигемунд сделали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 14. На счету их соперниц 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 8) — 6:4, 6:4