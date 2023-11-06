Звонарева и Зигемунд стали победителями турнира в Канкуне в парном разряде
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия) в финале парного турнира в Канкуне — 6:4. 6:4.
Игра продолжалась 1 час 38 минут.
Звонарева и Зигемунд сделали 2 эйса, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 14. На счету их соперниц 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
Канкун (Мексика)
Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 8) — 6:4, 6:4
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