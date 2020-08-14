Звонарева и Блинкова вышли в полуфинал парного турнира в Лексингтоне

Российские теннисистки Вера Звонарева и Анна Блинкова в четвертьфинале турнира в Лексингтоне обыграли американку Джессику Пегулу и Магду Линетт из Польши со счетом 7:6, 4:6, 11:9.

Встреча длилась 1 час 51 минуту. Россиянки сделали один эйс, совершили две двойные ошибки и взяли 4 брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Звонарева и Блинкова встретятся с американкой Хэйли Картер и бразильянкой Луизой Стефани.