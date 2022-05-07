Джокович оценил игру Карлоса Алькараса перед полуфинальной встречей

Сербский теннисист Новак Джокович отметил игру испанца Карлоса Алькараса, с которым встретится в полуфинале турнира в Мадриде.

«Он особенный игрок, побил много рекордов и стал самым молодым игроком топ-10 за последние несколько десятилетий. Он и за пределами корта отличный парень. Мы с ним тренировались в Мадриде, проводили время вне тенниса.

Мне нравится наблюдать за его игрой, как и многим другим в туре. Он полезен для тенниса. Здорово, что есть молодой игрок, который так хорошо выступает и становится глотком свежего воздуха для теннисного мира», — сказал Джокович на пресс-конференции.

34-летний Джокович и 18-летний Алькарас сыграют сегодня, 7 мая. Начало встречи — в 17.00 мск.