Жабер победила Вондроушову на итоговом турнире WTA

Тунисская теннисистка Онс Жабер одержала первую победу на итоговом турнире WTA. В двух сетах она выиграла у чешки Маркеты Вондроушовой — 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 30 минут. 29-летняя Жабер подала 1 раз навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету ее 24-летней соперницы 4 подачи навылет, 11 двойных ошибок и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Четумаль

Онс Жабер (Тунис) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — 6:4, 6:3