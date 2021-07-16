Заневская сыграет с Вихлянцевой в четвертьфинале турнира в Лозанне
17:34
Бельгийская теннисистка Марина Заневская победила швейцарку Штефани Фегеле (7:5, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Матч продолжался 1 час и 52 минуты. В 1/4 финала Заневская сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Марина Заневская (Бельгия) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 7:5, 6:3
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