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Заневская сыграет с Вихлянцевой в четвертьфинале турнира в Лозанне

17:34
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Бельгийская теннисистка Марина Заневская победила швейцарку Штефани Фегеле (7:5, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

Матч продолжался 1 час и 52 минуты. В 1/4 финала Заневская сыграет с россиянкой Натальей Вихлянцевой.

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Марина Заневская (Бельгия) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 7:5, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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