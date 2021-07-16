Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Крейчикова обыграла Синякову в 1/4 финала турнира в Праге

17:03
Теги:

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила свою соотечественницу Катержину Синякову (6:3, 6:0) в 1/4 финала турнира WTA в Праге (Чехия).

Матч продолжался 1 час и 8 минут. В полуфинале Крейчикова сыграет с китаянкой Ван Синьюй.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Катержина Синякова (Чехия, 5) — 6:3, 6:0

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
США попросили Узбекистан разместить афганских работников НАТО
После пыток "коллекторов" нижегородка лишилась ноги, а ее муж — жизни
Точка невозврата: что ждет Зеленского после ухода Авакова?
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд