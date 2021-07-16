Крейчикова обыграла Синякову в 1/4 финала турнира в Праге

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила свою соотечественницу Катержину Синякову (6:3, 6:0) в 1/4 финала турнира WTA в Праге (Чехия).

Матч продолжался 1 час и 8 минут. В полуфинале Крейчикова сыграет с китаянкой Ван Синьюй.

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Катержина Синякова (Чехия, 5) — 6:3, 6:0