Крейчикова обыграла Синякову в 1/4 финала турнира в Праге
17:03
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова победила свою соотечественницу Катержину Синякову (6:3, 6:0) в 1/4 финала турнира WTA в Праге (Чехия).
Матч продолжался 1 час и 8 минут. В полуфинале Крейчикова сыграет с китаянкой Ван Синьюй.
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — Катержина Синякова (Чехия, 5) — 6:3, 6:0
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