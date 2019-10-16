Ястремская уступила Флипкенс во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Украинка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер второго раунда на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Пятая ракетка соревнований уступила бельгийке Кирстен Флипкес — 3:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 6 минут.

В четвертьфинале Флипкенс встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Даяна Ястремская (Украина, 5) — 6:3, 3:6, 6:3