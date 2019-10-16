Ястремская уступила Флипкенс во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля»
16:55
Украинка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер второго раунда на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Пятая ракетка соревнований уступила бельгийке Кирстен Флипкес — 3:6, 6:3, 3:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 6 минут.
В четвертьфинале Флипкенс встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Даяна Ястремская (Украина, 5) — 6:3, 3:6, 6:3