Ястремская обыграл Кербер во втором круге турнира в Аделаиде

Украинка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия). Немка Ангелик Кербер отказалась от борьбы в матче второго круга при счете 3:6, 0:2. Причина — травма спины.

В четвертьфинале Ястремская встретится с хорваткой Донной Векич, одержавшей волевую победу над гречанкой Марией Саккари — 2:6, 7:5, 6:1.

Также американка Дэниэлл Коллинз уверенно обыграла соотечественницу Софию Кенин— 6:3, 6:1

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) — Ангелик Кербер (Германия, 9) — 6:3, 2:0 отказ 2-го игрока

Дэниэлл Коллинз (США) — София Кенин (США, 7) — 6:3, 6:1

Донна Векич (Хорватия) — Мария Саккари (Греция) — 2:6, 7:5, 6:1