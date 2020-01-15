Ястремская обыграл Кербер во втором круге турнира в Аделаиде
Украинка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде (Австралия). Немка Ангелик Кербер отказалась от борьбы в матче второго круга при счете 3:6, 0:2. Причина — травма спины.
В четвертьфинале Ястремская встретится с хорваткой Донной Векич, одержавшей волевую победу над гречанкой Марией Саккари — 2:6, 7:5, 6:1.
Также американка Дэниэлл Коллинз уверенно обыграла соотечественницу Софию Кенин— 6:3, 6:1
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) — Ангелик Кербер (Германия, 9) — 6:3, 2:0 отказ 2-го игрока
Дэниэлл Коллинз (США) — София Кенин (США, 7) — 6:3, 6:1
Донна Векич (Хорватия) — Мария Саккари (Греция) — 2:6, 7:5, 6:1