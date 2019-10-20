Японки Аояма и Шибахара выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде
14:20
Победителями турнира WTA «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде стали японские теннисистки Сюко Аояма и Ена Шибахара. В финале они обыграли дуэт Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сэндз (Бельгия/США) — 6:2, 6:1.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония) — Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сэндз (Бельгия/США, 3) — 6:2, 6:1
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