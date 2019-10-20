Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    WTA

Японки Аояма и Шибахара выиграли «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

14:20
Теги:

Победителями турнира WTA «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде стали японские теннисистки Сюко Аояма и Ена Шибахара. В финале они обыграли дуэт Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сэндз (Бельгия/США) — 6:2, 6:1.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония) — Кирстен Флипкенс/Бетани Маттек-Сэндз (Бельгия/США, 3) — 6:2, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир