Янчук считает, что у Звонаревой хорошие шансы попасть на Итоговый турнир WTA в парах

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянка Вера Звонарева показывала хорошие результаты на последних турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, поэтому у нее есть хорошие шансы попасть на Итоговый турнир.

«Звонарева находится в хорошей форме. У нее хорошая сыгранность с Зигемунд, они добивались отличных результатов на последних турнирах. Отрыв от восьмого места небольшой, поэтому у них хорошие шансы отобраться на Итоговый турнир, это было бы здорово», — приводит слова Янчука ТАСС.

Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали чемпионками парного турнира в Нинбо. В финале они обыграли китайскую пару Го Ханьюй и Цзян Синьюй со счетом 4:6, 6:3, 10:5.

39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд в сезоне-2023 уже выигрывали парный турнир в Вашингтоне, а также доходили до финала US Open.