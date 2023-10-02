Звонарева и Зигемунд одержали победу на старте парного турнира в Пекине
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного турнира в Пекине.
Теннисистки на старте соревнования обыграли японку Мию Като и представительницу Индонезии Алдилу Сутджиади со счетом 7:5, 7:6 (7:4).
Во втором круге турнира Звонарева и Зигемунд встретятся с французской парой Каролин Гарсия/Кристина Младенович.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 8) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — 7:5, 7:6 (7:4)
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