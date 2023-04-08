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Впервые с 2012 году в полуфинале турнира WTA 500 сыграют четыре лидера посева

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Чарльстоне (США) впервые с 2012 года в полуфинале турнира WTA 500 сыграет четверка сеяных игроков.

За выход в финал в Чарльстоне поборются Джессика Пегула (США, первая сеянная) и Белинда Бенчич (Швейцария, 4), а также Дарья Касаткина (Россия, 3) и Онс Жабер (Тунис, 2).

В последний раз четверка сеяных на турнирах WTA 500 добиралась до полуфиналов в 2012 году, на грунтовых соревнованиях в Штутгарте. Тогда в полуфиналах играли Виктория Азаренко (Беларусь, 1) и Агнешка Радваньска (Польша, 4), а также Мария Шарапова (Россия, 2) и Петра Квитова (Чехия, 3).

Титул в Штутгарте в итоге завоевала Шарапова, в финале обыграв Азаренко со счетом 6:1, 6:4.

Теннис
Белинда Бенчич
Дарья Касаткина
Джессика Пегула
Мария Шарапова
Онс Жабер
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