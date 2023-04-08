Российско-белорусский дуэт вышел в финал парного турнира в Боготе

Российско-белорусский дуэт Ирина Хромачева — Ирина Шиманович обыграл представительниц Румынии и Италии Ирину Марию Бару и Сару Эррани в полуфинале парного турнира WTA в Боготе (Колумбия) — 6:3, 3:6, 14:12.

В финале Хромачева и Шиманович сыграют с парой Оксана Калашникова/Катаржина Питер (Грузия/Польша).

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presented by Zurich

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

Ирина Хромачева/Ирина Шиманович (Россия/Белоруссия) — Ирина Мария Бара/Сара Эррани (Румыния/Италия, WC) — 6:3, 3:6, 14:12