Чесноков назвал фаворитку матча между Касаткиной и Жабер в полуфинале турнира в Чарльстоне

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает Онс Жабер фаворитом противостояния 1/2 финала турнира в Черльстоне против Дарьи Касаткиной.

«Жабер уже давно хорошо не играла и сейчас она должна показать достойный теннис. Я думаю, что она фаворит этого матча. Что касается Касаткиной, она тоже давно не показывала ничего и по сетке в последнее время проигрывает на ранних стадиях. Уже пора начать играть, как говорится», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Матч Жабер — Касаткина состоится 8 апреля.