Возняцки прошла Синякову в третьем раунде турнира в Пекине и сыграет с Александровой или Касаткиной

Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла чешку Катержину Синякову (7:5, 6:4) в третьем раунде турнира WTA в Пекине (Китай).

Матч продолжался один час и 37 минут. В 1/4 финала Возняцки сыграет с победительницей матча россиянок Екатерины Александровой и Дарьи Касаткиной.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каролин Возняцки (Дания, 16) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:5, 6:4