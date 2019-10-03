Возняцки прошла Синякову в третьем раунде турнира в Пекине и сыграет с Александровой или Касаткиной
09:20
Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла чешку Катержину Синякову (7:5, 6:4) в третьем раунде турнира WTA в Пекине (Китай).
Матч продолжался один час и 37 минут. В 1/4 финала Возняцки сыграет с победительницей матча россиянок Екатерины Александровой и Дарьи Касаткиной.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каролин Возняцки (Дания, 16) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:5, 6:4