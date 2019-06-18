Виталия Дьяченко: "В России федерация не помогает, как в других странах"

Виталия Дьяченко в интервью "СЭ" рассказала о выступлении за сборную России на Кубке Федерации.

– Для вас игры за сборную – приятный опыт или бремя? Многие отказываются выступать за национальную команду из-за того, что это ломает график.

– Сложно сказать. У нас федерация не помогает, как в других странах, поэтому у нас и меньше человек ездит играть за сборную. Если во Франции, Америке и многих других странах идет помощь круглый год, то у нас просто зовут теннисисток, когда нужно сыграть. А обстановка в команде была приятной, мне нравилось играть за сборную. Но если бы это пересекалось с личными турнирами, то я бы выбрала турнир.

– Учитывая, что федерация не помогает, не было ли у вас вариантов перейти выступать за другую страну?

– Было предложение от Казахстана, но еще до моей тяжелой травмы колена. Я приняла предложение, но потом три года не играла в теннис, и оно перестало быть актуальным. Я считаю, что люди, которые переходят в другую страну, принимают правильное решение. Почему нет, если им там предлагают хорошие условия, и они хотят прогрессировать. Даша Гаврилова после переезда в Австралию заиграла лучше, результаты пошли вверх. У нее есть поддержка, есть тренеры, есть вообще все, что нужно. (Михаил Потапов)

Полное интервью Виталии Дьяченко