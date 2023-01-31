Виктория Азаренко пожаловалась, что похожа на Каспера Рууда в теннисном симуляторе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на свое изображение в компьютерной игре-симуляторе Matchpoint — Tennis Championships.

«Это ужасно. И почему я выгляжу как Каспер Рууд?» — написала Азаренко в социальной сети, прикрепив скриншот со своей внешностью из компьютерной игры.

«Форхенд 80 уровня и бэкхенд 90? Это точно не я» — отреагировал Рууд.

Скриншот из игры Matchpoint — Tennis Championships.

Игра Matchpoint — Tennis Championships вышла летом 2022 года. Также в ней представлены россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев под нейтральным флагом.

33-летняя Азаренко — олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призер в одиночном разряде, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 30 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде).