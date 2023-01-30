Мугуруса проиграла в первом круге турнира WTA в Лионе
Испанка Гарбинье Мугуруса проиграла чешке Линде Носковой в первом круге турнира WTA в Лионе (Франция) — 1:6, 4:6. Матч длился 1 час 14 минут.
Это шестое поражение подряд для двукратной победительницы турниров «Большого шлема». Ранее 29-летняя испанка вылетела в первом круге Australian Open, проиграв бельгийке Элизе Мертенс (6:3, 6:7, 1:6).
Во втором круге Носкова сыграет с египтянкой Майар Шериф.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Линда Носкова (Чехия, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, WC) — 6:1, 6:4
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