Россиянка Валерия Савиных проиграла в первом круге турнира в Хуахине

Россиянка Валерия Савиных проиграла японке Нао Хибино в первом круге турнира в Хуахине (Тайланд).

Матч завершился со счетом 0:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут.

230-я ракетка мира Савиных ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. На счету 139-й ракетки Хибино — 1 эйс, 2 двойные и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Хибино встретится с победительницей матча Лян Энь Шо (Тайвань) — Марта Костюк (Украина).

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Нао Хибино (Япония) — Валерия Савиных (Россия, Q) — 6:0, 6:2

Татьяна Мария (Германия, 6) — Александра Эала (Филиппины, Q) — 6:2, 6:2