Виктория Азаренко: "Беременность – это нечто особенное, но я скоро вернусь в теннис"

Белоруска Виктория Азаренко сообщила, что обязательно вернется на корт. Однако, по словам спортсменки, никаких сроков она себе не ставит. Напомним, Азаренко не выступает по причине беременности.

– Беременность – это нечто особенное, это не похоже ни на что, чем я когда-либо занималась, – цитирует Азаренко официальный сайт WTA. – В теории ты знаешь процесс, но только когда ты сам через него проходишь, понимаешь всю магию этого. Это своего рода путешествие.

Не чувствую, что что-то пропускаю, и что не смогу этого вернуть. Я двигаюсь туда, куда мне нужно, и в конечном итоге вернусь. Это моя главная цель. Я не загоняю себя в какие-либо рамки. Я бы очень хотела вернуться как можно раньше, но не собираюсь торопиться – дам себе время для полного восстановления. Трудно сказать, как скоро все произойдет, тем более ребенок еще не родился. Поэтому посмотрим. Однако я уверена, что вернусь в теннис очень скоро.