Вихлянцева уступила Флипкенс в первом раунде Кубка Кремля

В первом раунде Кубка Кремля в Москве бельгийская теннисистка Кристен Флипкенс обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву (6:3, 6:2).

Матч продолжался один час и восемь минут. В следующем раунде Флипкенс сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Даяной Ястремской.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 6:3, 6:2

Кайя Канепи (Эстония, Q) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:1, 6:3