Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Лозанне

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне. В матче первого раунда она обыграла представительницу Швейцарии Конни Перрин - 7:6(7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

В следующем круге Вихлянцева встретится с Дарьей Гавриловой (Австралия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championships Lausanne

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наталья Вихлянцева (Россия) - Конни Перрин (Швейцария) - 7:6(7:4), 4:6, 6:3