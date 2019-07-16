16:38 | Теннис — WTA

Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Лозанне

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Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне. В матче первого раунда она обыграла представительницу Швейцарии Конни Перрин - 7:6(7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.

В следующем круге Вихлянцева встретится с Дарьей Гавриловой (Австралия).

Лозанна (Швейцария) 

Турнир WTA Ladies Championships Lausanne 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Наталья Вихлянцева (Россия) - Конни Перрин (Швейцария) - 7:6(7:4), 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/gstaad/2019/

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