Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Лозанне

Россиянка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне. В матче первого раунда она обыграла представительницу Швейцарии Конни Перрин - 7:6(7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту.
В следующем круге Вихлянцева встретится с Дарьей Гавриловой (Австралия).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Championships Lausanne
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья Вихлянцева (Россия) - Конни Перрин (Швейцария) - 7:6(7:4), 4:6, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...