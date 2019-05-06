Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA, который возглавляет чешка Петра Квитова. Изменений в первой десятке не произошло.
Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 21-й позиции. Дарья Касаткина упала с 88-го на 97-е место, Мария Шарапова - с 58-го на 63-е.
Наталья Вихлянцева, которая дошла до четвертьфинала турнира в Праге, поднялась с 85-го на 73-е.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 6 мая
1 (1). Петра Квитова (Чехия) – 3205 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2556
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 2306
4 (4). Эшли Барти (Австралия) – 1855
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1839
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757
7 (7). Ангелика Кербер (Германия) – 1555
8 (8). Элина Свитолина (Украина) – 1366
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 1361
10 (10). Симона Халеп (Румыния) – 1246...
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 697...
36 (32). Екатерина Александрова (Россия) – 538...
40 (37). Вероника Кудерметова (Россия) – 496...
47 (41). Виталия Дьяченко (Россия) – 443...
56 (47). Вера Звонарева (Россия) – 394...
63 (58). Мария Шарапова (Россия) - 355...
73 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) - 323...
83 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) - 303...
86 (86). Анна Блинкова (Россия) - 290...
92 (82). Евгения Родина (Россия) - 276...
97 (88). Дарья Касаткина (Россия) - 257.