Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA, который возглавляет чешка Петра Квитова. Изменений в первой десятке не произошло.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 21-й позиции. Дарья Касаткина упала с 88-го на 97-е место, Мария Шарапова - с 58-го на 63-е.

Наталья Вихлянцева, которая дошла до четвертьфинала турнира в Праге, поднялась с 85-го на 73-е.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 6 мая

1 (1). Петра Квитова (Чехия) – 3205 очков

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 2556

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 2306

4 (4). Эшли Барти (Австралия) – 1855

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 1839

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 1757

7 (7). Ангелика Кербер (Германия) – 1555

8 (8). Элина Свитолина (Украина) – 1366

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 1361

10 (10). Симона Халеп (Румыния) – 1246...

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 697...

36 (32). Екатерина Александрова (Россия) – 538...

40 (37). Вероника Кудерметова (Россия) – 496...

47 (41). Виталия Дьяченко (Россия) – 443...

56 (47). Вера Звонарева (Россия) – 394...

63 (58). Мария Шарапова (Россия) - 355...

73 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) - 323...

83 (72). Маргарита Гаспарян (Россия) - 303...

86 (86). Анна Блинкова (Россия) - 290...

92 (82). Евгения Родина (Россия) - 276...

97 (88). Дарья Касаткина (Россия) - 257.